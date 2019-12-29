На прощании в «Современнике» прозвучала запись последней речи Волчек

На прощании с народной артисткой СССР и художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек прозвучала запись ее последней речи. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Запись была сделана в день рождения актрисы 19 декабря. По словам народного артиста России Сергея Гармаша, в тот день в театре был капустник, после которого Волчек обратилась к труппе.

«Только чтобы компания наша, вы все держались друг за друга и понимали, что вы стена, которую прошибить невозможно, если вы все вместе. Если вы держитесь вот так крепко друг за друга», — сказала Волчек.

Галина Волчек умерла в возрасте 86 лет 26 декабря. За три дня до этого ее госпитализировали из-за проблем с легкими. Она была одним из основателей театра «Современник», а в 1972 году возглавила его.