Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 62,03 (+0,26) Quote, 27 дек, 12:56
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 69,03 (+0,53) Quote, 27 дек, 12:56
СК возбудил дело после убийства девочки на востоке Москвы Общество, 14:48 В ЛНР сообщили о результатах обмена пленными с Киевом Политика, 14:45 Кубань выполнила нацпроект «Международная кооперация и экспорт» Пресс-релиз, 14:30 На прощании в «Современнике» прозвучала запись последней речи Волчек Общество, 14:19 Как развивалась Windows: от «единицы» до «десятки» через 95 РБК и Microsoft, 14:15 В Донбассе автобус попал в ДТП на месте обмена пленными Общество, 14:13 Обмен пленными между Киевом и Донбассом. Главное Политика, 13:54 Глава Bellator заявил о желании провести бой Емельяненко в Москве Спорт, 13:47 На военном параде в Йемене произошел ракетный обстрел Политика, 13:43 Как уменьшить влияние табачного дыма на организм Партнёрский материал, 13:36 Москва и Киев продолжили в Вене согласование договора о транзите газа Экономика, 13:14 Индекс промышленного производства на Кубани составил 104,2% Пресс-релиз, 13:00 В Петербурге из банкомата похитили почти 10 млн руб. Общество, 12:52 Кто не заслуживает подарков на Новый год. Тест РБК и Билайн, 12:49
Общество ,  
0 
На прощании в «Современнике» прозвучала запись последней речи Волчек

На прощании с народной артисткой СССР и художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек прозвучала запись ее последней речи. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Запись была сделана в день рождения актрисы 19 декабря. По словам народного артиста России Сергея Гармаша, в тот день в театре был капустник, после которого Волчек обратилась к труппе.

«Только чтобы компания наша, вы все держались друг за друга и понимали, что вы стена, которую прошибить невозможно, если вы все вместе. Если вы держитесь вот так крепко друг за друга», — сказала Волчек.

Прощание с Галиной Волчек в Москве. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Галина Волчек умерла в возрасте 86 лет 26 декабря. За три дня до этого ее госпитализировали из-за проблем с легкими. Она была одним из основателей театра «Современник», а в 1972 году возглавила его.

29 декабря в театре прошло прощание с Волчек.

Теги: Галина Волчек, «Современник», 5D-кинотеатры
Материалы по теме
Прощание с Галиной Волчек в Москве. Фоторепортаж
Общество
Театр «Современник» из-за смерти Галины Волчек изменил репертуар
Общество
СМИ сообщили о захоронении Волчек рядом с Захаровым
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter