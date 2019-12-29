В Москве началось прощание с Волчек

В Москве началось прощание с Волчек

В театре «Современник» в Москве началось прощание с художественным руководителем театра Галиной Волчек. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Проститься с Волчек пришли поклонники, коллеги, ученики, а также общественные и культурные деятели, в том числе Сергей Гармаш, Ингеборга Дапкунайте и Михаил Ефремов. Ее похоронят на Новодевичьем кладбище.

Галина Волчек скончалась 26 декабря в возрасте 86 лет. Тремя днями ранее артистку госпитализировали из-за проблем с легкими.

Волчек была одним из основателей театра «Современник», играла на его сцене и снималась в кино. В 1972 году возглавила театр. В 1989 году получила звание народной артистки СССР.