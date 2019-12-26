По предварительным данным, в автобусе находились 17 человек, двое из них погибли, по меньшей мере еще восемь пострадали

Фото: МЧС РФ / ТАСС

В Становлянском районе Липецкой области вблизи населенного пункта Яркино произошло ДТП с участием рейсового автобуса. В результате аварии есть пострадавшие, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

По данным ведомства, ДТП произошло на 356-м км трассы М-4 «Дон». «В результате нарушения ПДД произошло опрокидывание рейсового автобуса», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области сообщили РБК, что, по предварительной информации, в автобусе находились 17 человек. «Количество пострадавших уточняется», — сказали в ведомстве.

Информацию о числе находившихся в автобусе на момент ДТП подтвердили РБК в пресс-службе администрации Липецкой области. «Автобус Москва — Тбилиси <...> десять человек пострадали, из десяти пострадавших двое погибли», — говорится в сообщении.