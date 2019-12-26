В Липецкой области возбудили дело после ДТП с автобусом

Полиция возбудила уголовное дело после аварии с рейсовым автобусом в Липецкой области, из-за которой погибли двое и пострадали 17 пассажиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ранее управление СК по региону организовало проверку.

ДТП с рейсовым автобусом, который следовал из Москвы в Тбилиси, произошло вечером 26 декабря. Из-за аварии двое пассажиров погибли, еще 17 получили травмы. В качестве предварительной причины аварии глава Становлянского района Сергей Никитин назвал сложные погодные условия. По его словам, в районе, где перевернулся автобус, был ледяной дождь и водитель не справился с управлением. «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы региона, сообщало, что пассажирами автобуса были граждане Грузии.