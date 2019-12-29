Власти ДНР и ЛНР доставили пленных к месту обмена с украинской стороной

Удерживаемые на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) лица доставлены к месту запланированного обмена с украинской стороной. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, во время доставки охрану удерживаемых лиц обеспечивали сотрудники правоохранительных органов ДНР.
Кроме того, к месту обмена доставили удерживаемых в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), отмечает ТАСС.
Принципиальная договоренность провести до конца 2019 года обмен «всех установленных на всех установленных» была достигнута на саммите в «нормандском формате», который прошел в начале декабря в Париже.