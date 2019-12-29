Представители ЛНР выехали на место обмена пленными с украинской стороной

Представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) выехали вместе с удерживаемыми лицами к пункту пропуска «Майорск», где запланирован обмен с украинской стороной. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя рабочей группы по обмену пленных ЛНР Ольгу Кобцеву.

«Сегодня <...> мы отправляемся на пропускной пункт «Майорск» ДНР для того, чтобы произвести освобождение и обмен удерживаемыми лицами с территории Украины и с территории республик», — заявила она.

По словам Кобцевой, в субботу, 28 декабря, была достигнута договоренность по именам пленных, после чего были составлены окончательные списки.

Она выразила надежду на то, что украинская сторона «до конца выполнит свои обязательства».