Жириновский предложил «разгрузить» обязанности президента

Депутат Госдумы, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением ввести в России пост вице-президента, чтобы «разгрузить главу государства». Об этом сообщает «РИА Новости».

«Помимо исключения слова «подряд» из статьи о количестве президентских сроков в Конституции, нужно ввести еще пост вице-президента, чтобы разгрузить главу государства», — написал Жириновский в своем Telegram-канале.

По мнению депутата, на плечи президента ложится огромное бремя обязанностей, хотя его функции могли бы быть поделены вместе с его возможным заместителем и главой правительства.

О том, что из Конституции может быть убрана оговорка «подряд» в статье о президентских сроках, глава российского государства Владимир Путин заявил в ходе большой пресс-конференции, которая состоялась 19 декабря. Таким образом, президент допустил невозможность находиться на этом посту больше двух раз.