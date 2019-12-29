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Жириновский предложил «разгрузить» обязанности президента

Депутат Госдумы, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением ввести в России пост вице-президента, чтобы «разгрузить главу государства». Об этом сообщает «РИА Новости».

«Помимо исключения слова «подряд» из статьи о количестве президентских сроков в Конституции, нужно ввести еще пост вице-президента, чтобы разгрузить главу государства», — написал Жириновский в своем Telegram-канале.

По мнению депутата, на плечи президента ложится огромное бремя обязанностей, хотя его функции могли бы быть поделены вместе с его возможным заместителем и главой правительства.

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О том, что из Конституции может быть убрана оговорка «подряд» в статье о президентских сроках, глава российского государства Владимир Путин заявил в ходе большой пресс-конференции, которая состоялась 19 декабря. Таким образом, президент допустил невозможность находиться на этом посту больше двух раз.

Должность вице-президента просуществовала в России чуть более двух лет — с апреля 1991 года по декабрь 1993-го. Единственным занимавшим этот пост был Александр Руцкой. Должность была упразднена в связи со вступлением в силу Конституции России, в которой она не была предусмотрена.

Теги: Владимир Жириновский, вице-президент
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