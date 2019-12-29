Экс-депутат Рады объяснил опасения Украины из-за «Северного потока-2»

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев сообщил, что после начала работы газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» Россия сможет полностью заместить мощности газотранспортной системы (ГТС) Украины. Об этом он сказал в эфире телеканала «НАШ», фрагмент которого опубликован на YouTube.

По словам Мураева, мощности украинской ГТС составляют около 145 млрд куб. м газа в год. При этом каждая из двух ниток «Северного потока-2» обладает мощностью 55 млрд, а «Турецкий поток» — около 30 млрд, отметил экс-депутат. «То есть эти обводящие газопроводы полностью замещают мощности украинской газотранспортной системы», — сказал он.

Мураев считает, что из-за запуска российских газопроводов Украина потеряет около $8 млрд.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что Германии стоит помнить об опасности «Северного потока-2». По его словам, газопровод дает Москве возможность при желании прекратить поставки газа. Украинский маршрут поставок связан с меньшими рисками, отметил он.