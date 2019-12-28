Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 62,03 (+0,26) Quote, 27 дек, 12:56
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 69,03 (+0,53) Quote, 27 дек, 12:56
В российские аэропорты разрешили вернуть курилки Общество, 19:07 Михеев пропустит три месяца из-за порезанной в матче НХЛ руки Спорт, 19:03 Глава МИД Украины напомнил Германии об опасности «Северного потока-2» Политика, 18:43 Московские власти объяснили появление снега на Тверской Общество, 18:36 Путин подписал закон о виноградарстве и виноделии в России Бизнес, 18:18 Анна Щербакова защитила титул чемпионки России по фигурному катанию Спорт, 18:18 Bloomberg оценил рост состояния богатейших людей мира в 2019 году Бизнес, 18:14 Президента Армении прооперировали за рубежом Общество, 18:02 Путин подписал закон об увеличении МРОТ Общество, 17:48 Водитель автобуса погиб в Подмосковье при столкновении с грузовиком Общество, 17:39 Синоптики пообещали москвичам переменчивую погоду на Новый год Общество, 17:35 Интеллектуальный кроссовер Haval F7X: передовые технологии, смелый нрав РБК Стиль и Haval, 17:35 Президент Черногории подписал вызвавший массовые протесты закон о религии Политика, 17:30 В состав Черноморского флота вошел корабль «Ингушетия» с «Калибрами» Общество, 17:21
Политика ,  
0 
Глава МИД Украины напомнил Германии об опасности «Северного потока-2»

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому порталу RND заявил, что Германии следует помнить об опасности, исходящей от проекта газопровода «Северный поток-2».

Журналист задал ему вопрос о том, как Киев относится к тому, что официальный Берлин поддерживает строительство газопровода из России в Германию. В ответ Пристайко указал на то, что, по его мнению, для Германии этот проект рискован. «Вы, немцы, сейчас строите газопровод в Балтийском море, чтобы сделать поставки газа, который ранее проходил через Украину, независимыми [от других стран]. Но помните: Россия остается источником газа. Если россияне больше не захотят поставлять газ, трубопроводы Балтийского моря немедленно опустеют», — сказал он.

Украинский маршрут поставок газа связан с меньшими рисками, поскольку на Украине есть заполненные газом хранилища. Таким образом, Киев гарантирует поставки газа в Европу, заключил Пристайко.

Трубопровод «Северный поток-2» проходит по дну Балтийского моря из России в Германию, его строительство ведет компания Nord Stream AG, которую контролирует российский «Газпром». В консорциум также входит и крупнейшая немецкая нефтегазовая компания Wintershall. Официальный Берлин поддерживает строительство газопровода. Против санкций США в отношении газопровода неоднократно выступала канцлер Германии Ангела Меркель. Ограничения, введенные Белым домом, власти Германии сочли вмешательством во внутренние дела.

Теги: Германия, санкции, транзит газа, «Северный поток-2»
Материалы по теме
Захарова назвала газопровод «Северный поток-2» «европейским делом»
Политика
Госдеп напомнил о сроках избежания санкций из-за «Северного потока-2»
Политика
Новак заявил о запуске «Северного потока-2» до конца 2020 года
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter