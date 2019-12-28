Глава МИД Украины напомнил Германии об опасности «Северного потока-2»

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому порталу RND заявил, что Германии следует помнить об опасности, исходящей от проекта газопровода «Северный поток-2».

Журналист задал ему вопрос о том, как Киев относится к тому, что официальный Берлин поддерживает строительство газопровода из России в Германию. В ответ Пристайко указал на то, что, по его мнению, для Германии этот проект рискован. «Вы, немцы, сейчас строите газопровод в Балтийском море, чтобы сделать поставки газа, который ранее проходил через Украину, независимыми [от других стран]. Но помните: Россия остается источником газа. Если россияне больше не захотят поставлять газ, трубопроводы Балтийского моря немедленно опустеют», — сказал он.

Украинский маршрут поставок газа связан с меньшими рисками, поскольку на Украине есть заполненные газом хранилища. Таким образом, Киев гарантирует поставки газа в Европу, заключил Пристайко.

Трубопровод «Северный поток-2» проходит по дну Балтийского моря из России в Германию, его строительство ведет компания Nord Stream AG, которую контролирует российский «Газпром». В консорциум также входит и крупнейшая немецкая нефтегазовая компания Wintershall. Официальный Берлин поддерживает строительство газопровода. Против санкций США в отношении газопровода неоднократно выступала канцлер Германии Ангела Меркель. Ограничения, введенные Белым домом, власти Германии сочли вмешательством во внутренние дела.