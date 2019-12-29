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СМИ узнали о планах Японии модернизировать систему ПРО

Минобороны Японии рассматривает вопрос о разработке новой системы ПРО, способной перехватывать баллистические ракеты, сообщает газета Sankei. Власти заинтересованы в этой теме на фоне растущей угрозы со стороны КНДР.

По данным газеты, в следующем году ведомство намерено заняться модернизацией уже имеющихся ракет класса земля-воздух. В усовершенствованной версии ракеты будет повышена дальность (в настоящий момент она составляет порядка 100 км и в основном предназначена для перехвата истребителей и крылатых ракет).

Отмечается, что цель модернизации — возможность перехвата баллистической ракеты со сложной траекторией полета типа «Искандер». Как пишет газета, в этом году Северная Корея разработала ракету, похожую по техническим ракетам на российские комплексы.

Сеул обнаружил сходство запущенных КНДР ракет с российскими «Искандерами»
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Ранее о сходстве испытанной КНДР ракеты с «Искандерами» сообщило Минобороны Южной Кореи. По данным Сеула, запуск со стороны Северной Кореи состоялся 25 июля.

В конце августа КНДР протестировала новую сверхмощную многоразовую ракетную пусковую установку. В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи считают, что Пхеньян хотел испытать новые типы ракет малой дальности, одна их которых похожа по модификации на «Искандеры», а вторая — на американские ATACMS.

Теги: Япония, система ПРО, баллистическая ракета
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