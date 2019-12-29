СМИ узнали о планах Японии модернизировать систему ПРО

Минобороны Японии рассматривает вопрос о разработке новой системы ПРО, способной перехватывать баллистические ракеты, сообщает газета Sankei. Власти заинтересованы в этой теме на фоне растущей угрозы со стороны КНДР.

По данным газеты, в следующем году ведомство намерено заняться модернизацией уже имеющихся ракет класса земля-воздух. В усовершенствованной версии ракеты будет повышена дальность (в настоящий момент она составляет порядка 100 км и в основном предназначена для перехвата истребителей и крылатых ракет).

Отмечается, что цель модернизации — возможность перехвата баллистической ракеты со сложной траекторией полета типа «Искандер». Как пишет газета, в этом году Северная Корея разработала ракету, похожую по техническим ракетам на российские комплексы.

Ранее о сходстве испытанной КНДР ракеты с «Искандерами» сообщило Минобороны Южной Кореи. По данным Сеула, запуск со стороны Северной Кореи состоялся 25 июля.