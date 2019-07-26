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PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Norfolk Southern $237 (+26,63%) прогноз Goldman Sachs к 10.07.20
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Сеул обнаружил сходство запущенных КНДР ракет с российскими «Искандерами»

Министерство обороны Южной Кореи, комментируя запуск двух новых тактических управляемых ракет со стороны КНДР, заявило, что они очень похожи на российские «Искандеры». Об этом сообщает Yonhap.

«В отличие от общей параболической траектории, «Искандер» выполняет подтягивающий маневр в фазе погружения, а то, что Северная Корея запустила вчера, показало аналогичную картину», — заявили в оборонном ведомстве.

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Кроме того, как заявили южнокорейские военные, изначально считалось, что запущенные КНДР ракеты пролетели 430 км и 690 км соответственно. Однако позднее были получены новые данные, основанные на анализе, который был проведен совместно с американскими военными. Об их результатах в Минобороны рассказывать не стали.

Южная Корея сообщила о запуске двух ракет со стороны КНДР утром 25 июля. По данным Сеула, снаряды вылетели из окрестностей города Вонсан. Расстояние полета ракет говорило о том, что они схожи с ракетой малой дальности, которую Пхеньян запускал в мае, заявили военные.

В свою очередь, власти Северной Кореи отметили, что запуск ракет был связан с «двуличным поведением Южной Кореи». В Пхеньяне указали на то, что Сеул демонстрирует на весь мир «рукопожатия», а за спиной размещает на полуострове современное вооружение и проводит военные учения.

Теги: КНДР, запуск ракет, «Искандер»
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