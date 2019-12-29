Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияРэп как литература
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 62,03 (+0,26) Quote, 27 дек, 12:56
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 69,03 (+0,53) Quote, 27 дек, 12:56
На Фиджи в результате циклона погиб один человек Общество, 03:57 AP сообщило о рекордном числе массовых убийств в США Общество, 03:33 Мадуро назвал президента Колумбии врагом Венесуэлы Политика, 03:10 «Современник» изменил время прощания с Галиной Волчек Общество, 03:04 Байден объяснил отказ давать показания по импичменту Трампа Политика, 02:31 Главный тренер «Вест Хэм» покинул должность Спорт, 02:24 Президент Эстонии сообщила о посещающих русский детский сад внуках Политика, 01:51 «Нафтогаз» заявил о «борьбе за каждую запятую» в соглашении с «Газпромом» Бизнес, 01:37 Путин подписал закон о штрафах за перепродажу билетов по завышенным ценам Общество, 00:59 В «Монако» сменился главный тренер Спорт, 00:57 Как сделать привычки потенциально менее вредными Партнёрский материал, 00:47 Путин подписал закон об отдельных камерах в СИЗО для женщин с детьми Общество, 00:20 Суд в Киеве освободил из-под ареста экс-бойцов «Беркута» Общество, 28 дек, 23:54 Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах Общество, 28 дек, 23:42
Общество ,  
0 
«Современник» изменил время прощания с Галиной Волчек

Время прощания с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек было изменено. Об этом сообщается на сайте театра.

Проститься с народной артисткой СССР в «Современнике» все желающие смогут в воскресенье, 29 декабря с 9 утра до 12.30. Похороны Волчек на Новодевичьем кладбище пройдут в 14.00. Отмечается, что с 7 до 14.00 часов Чистопрудный бульвар со стороны театра будет закрыт для движения автотранспорта.

Изначально «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу театра писало, что гражданская панихида начнется в 11.00.

«Современник» изменил репертуар в связи со смертью своего художественного руководителя. Так, 30 декабря был отменен спектакль «С наступающим», зрителям предложили сдать билеты в кассу до 8 января.

Галина Волчек скончалась 26 декабря в возрасте 86 лет. Тремя днями ранее было известно, что артистку положили в больницу из-за проблем с легкими.

Волчек была одной из основателей театра «Современник», играла на его сцене и снималась в кино. В 1972 возглавила театр, а в 1989 году получила звание Народной артистки СССР.
 

Теги: Галина Волчек, «Современник»
Материалы по теме
Театр «Современник» из-за смерти Галины Волчек изменил репертуар
Общество
СМИ сообщили о захоронении Волчек рядом с Захаровым
Общество
Пугачева назвала Волчек великой и родной
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter