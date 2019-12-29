«Современник» изменил время прощания с Галиной Волчек

Время прощания с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек было изменено. Об этом сообщается на сайте театра.

Проститься с народной артисткой СССР в «Современнике» все желающие смогут в воскресенье, 29 декабря с 9 утра до 12.30. Похороны Волчек на Новодевичьем кладбище пройдут в 14.00. Отмечается, что с 7 до 14.00 часов Чистопрудный бульвар со стороны театра будет закрыт для движения автотранспорта.

Изначально «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу театра писало, что гражданская панихида начнется в 11.00.

«Современник» изменил репертуар в связи со смертью своего художественного руководителя. Так, 30 декабря был отменен спектакль «С наступающим», зрителям предложили сдать билеты в кассу до 8 января.

Галина Волчек скончалась 26 декабря в возрасте 86 лет. Тремя днями ранее было известно, что артистку положили в больницу из-за проблем с легкими.