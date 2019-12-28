Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах

Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий обеспечить своевременное информирование россиян о доступных им социальных льготах. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, персонифицированные данные о положенных льготах будут собраны в Единую государственную информационную систему социального обеспечения. Так россияне смогут узнавать о выплатах через единый портал госуслуг, по телефону специальной службы или при посещении органов власти.

Законопроект был внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента вице-спикером Госдумы Ириной Яровой.

Ранее Путин утвердил закон о появлении в России электронных трудовых книжек с 1 января 2020 года. Получить такую книжку можно будет на последнем месте работы, в МФЦ, Пенсионном фонде и на портале госуслуг. Отмечалось, что еще до принятия закона Пенсионный фонд оцифровал все данные о трудовой занятости россиян.

