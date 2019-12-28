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Зеленский заменил законопроект о децентрализации власти на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду новый законопроект о децентрализации власти в стране. Это следует из данных на сайте украинского парламента.

«Предоставлено на замену», — говорится в сообщении на странице документа.

Депутат, член комиссии по вопросам правовой реформы при президенте и представитель главы государства в Конституционном суде Федор Вениславский рассказал агентству «Интерфакс-Украина», что Зеленский внес в Раду усовершенствованный законопроект.

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По его словам, несколько недель шли «содержательные и горячие» дискуссии по документу. Фениславский отметил, что в ходе обсуждения важно было услышать мнение местных жителей. Он рассказал, что в усовершенствованном законопроекте учли предложения, поступившие от местного самоуправления и общин.

«Мы сделаем эту реформу настоящей, общины — способными, народовластие — действенным», — заявил депутат.

13 декабря Зеленский внес в Раду законопроект о внесении изменений в Конституцию, которые предусматривают децентрализацию власти. Украинский лидер определил этот документ как неотложный. Согласно сайту парламента страны, проект отзывали и дорабатывали.

Президент предложил ввести новое административное деление Украины, а также должность префекта. Однако документ не предполагает предоставление особых прав для Донбасса.

Теги: Украина, децентрализация, Донбасс, Владимир Зеленский
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