Зеленский заменил законопроект о децентрализации власти на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду новый законопроект о децентрализации власти в стране. Это следует из данных на сайте украинского парламента.

«Предоставлено на замену», — говорится в сообщении на странице документа.

Депутат, член комиссии по вопросам правовой реформы при президенте и представитель главы государства в Конституционном суде Федор Вениславский рассказал агентству «Интерфакс-Украина», что Зеленский внес в Раду усовершенствованный законопроект.

По его словам, несколько недель шли «содержательные и горячие» дискуссии по документу. Фениславский отметил, что в ходе обсуждения важно было услышать мнение местных жителей. Он рассказал, что в усовершенствованном законопроекте учли предложения, поступившие от местного самоуправления и общин.