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Дело производивших водку на заброшенном заводе пенсионерок ушло в суд

В Челябинской области передано в суд дело трех подозреваемых в организации незаконного производства алкоголя на заброшенном заводе. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По данным следствия, завод работал в Верхнеуральске с 2001 по 2016 год. На нем также изготавливали алкогольные напитки. После его консервации на предприятии осталось исправное оборудование. Женщины использовали его, чтобы организовать незаконное производство.

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В пресс-службе ведомства агентству URA.RU рассказали, что злоумышленницы являются пенсионерками. По данным портала 74.ru, одной из них 59 лет, а двум другим по 64 года.

В прокуратуре отметили, что женщины взяли на работу местных жителей, которые не знали, что производство ведется нелегально. С ноября 2017-го по март 2018 года они изготовили 40 тыс. бутылок продукции под видом водки стоимостью более 7,1 млн руб. Помимо этого они планировали произвести еще 90 тыс. бутылок алкоголя на сумму более 18,5 млн руб., однако не успели, так как полицейские пресекли их деятельность. Ущерб правообладателю оценили в 540 тыс. руб.

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Пенсионерок обвиняют в производстве, покушении на производство и хранении немаркированной алкогольной продукции, совершенных группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ст. 171.1 УК), а также в использовании поддельных специальных марок (ст. 327.1 УК) и незаконном использовании чужого товарного знака (ст. 180 УК). Уголовное дело направили в Верхнеуральский районный суд Челябинской области.

Теги: Челябинская область, незаконное производство, алкоголь
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