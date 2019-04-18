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Треть водки на российском рынке оказалась нелегальной
В 2018 году почти треть водки, которую проверило контролирующее ведомство, продавалась нелегально
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Почти треть водки, проверенной в 2018 году Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), находилась в нелегальном обороте, отчиталось ведомство.

Всего с января по декабрь эксперты проверили 118 тыс. дал водки. 36,3 тыс. дал (30,8%) из них оказалось в нелегальном обороте.

В общей сложности за 2018 году ведомство провело 6 тыс. проверок. Были проверены 3,74 тыс. организаций, занятых в производстве и продаже алкогольной продукции, следует из годового отчета.

В общей сложности в ходе этих проверок было проверено свыше 2 млрд дал алкогольной продукции, из них более 806 млн дал продукции производилось или были в обороте незаконно. 525 млн дал продукции было конфисковано по решению суда, а 625 млн дал продукции было арестовано​.

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В целом в 2018 году количество проверок и выявленных нарушений уменьшилось, говорится в отчете ведомства. В Росалкогольрегулировании это связывают с эффективностью проводимых контрольных мероприятий.

Ранее РБК писал со ссылкой на исследование Group IB, что объем рынка онлайн-торговли алкоголем, которая официально запрещена в России с 2007 года, вырос за 2018 год на 23%, или почти на 400 млн руб., до 2,1 млрд руб.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Водка, Росалкоголь, контрафакт
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