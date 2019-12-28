Посольство в Праге назвало циничным осквернение памятника Коневу

Посольство России в Чехии назвало циничной выходку вандалов в отношении памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. Об этом в РБК сообщили в диппредставительстве.

Согласно заявлению посольства, эта «очередная вандальская выходка», которую совершили в день рождения полководца (28 декабря), показывает уровень культуры тех, кто «здесь борется с памятниками освободителям и одновременно пытается героизировать пособников нацистов».

В диппредставительстве призвали власти Чехии обеспечить памятнику надежную охрану, а также наказать вандалов.

ТАСС пишет, что неизвестные повесили на руку статуи гирлянду из сарделек с памятными лентами, снятыми с венков. О сути выходки также сообщает «РИА Новости».