Совет Федерации одобрил закон о виноградарстве и виноделии

Совет Федерации одобрил закон о виноградарстве и виноделии

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о виноградарстве и виноделии, сообщает ТАСС.

Как говорил глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, инициатива направлена на установление правовых, организационных, технологических и экономических оснований в этой сфере.

Документ, в частности, вводит термин «вино России», устанавливает технологические правила производства различных вин и требования к сырью, а также вводит понятие российской национальной системы защиты вина по географическому указанию и наименованию места происхождения.

После вступления закона в силу напитки на основе винограда, состоящие из вина и добавок, должны снабжаться указанием, что продукт не является вином. Кроме того, будет создан федеральный реестр виноградопригодных земель.

Госдума приняла этот законопроект 18 декабря. Авторы инициативы — депутаты во главе с бывшим главным санитарным врачом Геннадием Онищенко — считают, что документ будет способствовать государственной поддержке российского виноделия.