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Совет Федерации одобрил закон о виноградарстве и виноделии

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о виноградарстве и виноделии, сообщает ТАСС.

Как говорил глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, инициатива направлена на установление правовых, организационных, технологических и экономических оснований в этой сфере.

Документ, в частности, вводит термин «вино России», устанавливает технологические правила производства различных вин и требования к сырью, а также вводит понятие российской национальной системы защиты вина по географическому указанию и наименованию места происхождения.

После вступления закона в силу напитки на основе винограда, состоящие из вина и добавок, должны снабжаться указанием, что продукт не является вином. Кроме того, будет создан федеральный реестр виноградопригодных земель.

Госдума приняла этот законопроект 18 декабря. Авторы инициативы — депутаты во главе с бывшим главным санитарным врачом Геннадием Онищенко — считают, что документ будет способствовать государственной поддержке российского виноделия.

Некоторые положения законопроекта вызвали опасения у российских виноделов. Так, советник Ассоциации виноделов Севастополя Дарья Морозкина говорила, что документ, закрепляющий общепринятые в России технологические методы, может помешать виноделам перенимать европейский опыт и вводить что-то новое. Экспертов также беспокоит запрет на производство вина из импортного сырья, так как сейчас Россия обеспечивает себя виноматериалами лишь на 30%, а остальное приходится на импорт.

Теги: Совет Федерации, виноделие, закон
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