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Президент Алжира назначил нового премьер-министра

Президент Алжира Абдельмаджид Табун назначил премьер-министром Абдельазиза Джарада, сообщает Ennahar TV.

Глава государства поручил премьеру сформировать новое правительство. Телеканал отмечает, что Джарад был дипломатом и является профессором Института политических наук.

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Новый премьер поблагодарил президента за оказанное ему доверие. Он отметил, что будет работать над восстановлением доверия к правительству.

В середине июня Верховный суд Алжира постановил задержать бывшего премьер-министра Ахмеда Уяхию. Его заподозрили во взяточничестве. Ранее суд распорядился задержать экс-министра транспорта и общественных работ Абдельгани Заалане по делу о причастности к коррупции.

2 апреля президент Алжира Абдельазиз Бутефлика подал в отставку после массовых протестов и потери поддержки со стороны армии. Он занимал этот пост с 1999 года. В середине декабря на президентских выборах победил Абдельмаджид Табун. Он получил более 58% голосов избирателей.

Теги: Алжир, премьер-министр, президент, назначение
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