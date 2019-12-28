Президент Алжира назначил нового премьер-министра

Президент Алжира Абдельмаджид Табун назначил премьер-министром Абдельазиза Джарада, сообщает Ennahar TV.

Глава государства поручил премьеру сформировать новое правительство. Телеканал отмечает, что Джарад был дипломатом и является профессором Института политических наук.

Новый премьер поблагодарил президента за оказанное ему доверие. Он отметил, что будет работать над восстановлением доверия к правительству.

В середине июня Верховный суд Алжира постановил задержать бывшего премьер-министра Ахмеда Уяхию. Его заподозрили во взяточничестве. Ранее суд распорядился задержать экс-министра транспорта и общественных работ Абдельгани Заалане по делу о причастности к коррупции.