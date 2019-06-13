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Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,38%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+31,79%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
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Суд в Алжире задержал бывшего премьера по делу о коррупции

Верховный суд Алжира распорядился задержать бывшего премьер-министра страны Ахмеда Уяхию, подозреваемого во взяточничестве, сообщает US News со ссылкой на телеканал Ennahar TV.

Ранее суд также задержал бывшего министра транспорта и общественных работ Абдельгани Заалане по делу о предполагаемой причастности к коррупции.

В мае суд в Алжире передал дела бывших чиновников в Верховный суд. Бывших министров подозревают в растратах и незаконном предоставлении преференций бизнесменам.

Несколько высокопоставленных лиц, в том числе еще один бывший премьер-министр Алжира Абдельмалек Селлаль, в прошлом месяце предстали перед судом по подозрению в коррупции.

Бывший президент Алжира Абдельазиз Бутефлика подал в отставку 2 апреля. Это произошло после того, как лишить его полномочий в связи с неспособностью исполнять обязанности по состоянию здоровья призвал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ахмед Гаид Салах.

Младший брат Бутефлики Саид и два бывших начальника разведки были помещены под стражу за «заговор против государственной власти».

Теги: Алжир, арест чиновника, коррупция
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