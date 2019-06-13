Суд в Алжире задержал бывшего премьера по делу о коррупции

Суд в Алжире задержал бывшего премьера по делу о коррупции

Верховный суд Алжира распорядился задержать бывшего премьер-министра страны Ахмеда Уяхию, подозреваемого во взяточничестве, сообщает US News со ссылкой на телеканал Ennahar TV.

Ранее суд также задержал бывшего министра транспорта и общественных работ Абдельгани Заалане по делу о предполагаемой причастности к коррупции.

В мае суд в Алжире передал дела бывших чиновников в Верховный суд. Бывших министров подозревают в растратах и незаконном предоставлении преференций бизнесменам.

Несколько высокопоставленных лиц, в том числе еще один бывший премьер-министр Алжира Абдельмалек Селлаль, в прошлом месяце предстали перед судом по подозрению в коррупции.

Бывший президент Алжира Абдельазиз Бутефлика подал в отставку 2 апреля. Это произошло после того, как лишить его полномочий в связи с неспособностью исполнять обязанности по состоянию здоровья призвал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ахмед Гаид Салах.