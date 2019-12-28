Минобороны заявило о планах увеличить скорость гиперзвуковых ракет

В области гиперзвукового вооружения продолжается отработка технологий, обеспечивающих увеличение скорости полета ракет до более чем 10 Махов. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, работы по созданию гиперзвукового вооружения проводятся «широким фронтом». Они направлены на расширение областей применения, номенклатуры вооружения и улучшения его тактико-технических характеристик. Замминистра обороны рассказал, что сейчас создаются образцы гиперзвукового вооружения для применения как с воздушных (комплекс «Кинжал»), так и с наземных и морских («Циркон») носителей.

Ранее в декабре президент Владимир Путин сообщил, что в России ведутся работы по созданию гиперзвуковой ракеты «Циркон» наземного базирования. Ранее такие ракеты можно было бы разместить только на кораблях, так как подобные наземные комплексы нарушили бы Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Путин рассказал, что скорость гиперзвуковых ракет «Циркон» составит около девяти скоростей звука, а дальность — более тысячи километров.

В ноябре ТАСС сообщил о первых испытаниях гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в Арктике. Истребитель МиГ-31К выпустил ракету по наземной цели. Источник агентства сообщил, что скорость ракеты достигла 10 Махов (около 12000 км/ч).