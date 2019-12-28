Пенсионера ранили ножом в московском метро

На станции метро «Шаболовская» ранили ножом пенсионера, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Накануне вечером в полицию поступило сообщение о ножевом ранении мужчины на «Шаболовской». Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в метро мужчину 1946 года рождения с колото-резаным ранением. Его госпитализировали.

«В настоящее время подозреваемый в причинении телесных повреждений задержан, возбуждено уголовное дело», — заявили в полицейском главке.

В октябре в столице пьяный мужчина напал с ножом на полицейского на станции метро «Савеловская». Его задержали на месте преступления. Пострадавшего сержанта полиции госпитализировали с ножевым ранением в грудь.