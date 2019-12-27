В Москве на мужчину напали в подъезде и отняли 250 тыс. руб.

В Москве на мужчину напали в подъезде и отняли 250 тыс. руб.

В подъезде дома на севере Москвы неизвестный ранил мужчину и похитил у него из кармана 250 тыс. руб., сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По данным полиции, инцидент произошел под адресу ул. Полярная, 4. На лестничной площадке злоумышленник ударил мужчину неустановленным предметом по шее и спине, после чего забрал у него деньги и скрылся. Пострадавшего госпитализировали, предварительно ему диагностировали ножевые ранения шеи и надлопаточной области.

Следственный отдел полиции начал по факту произошедшего проверку.

В начале декабре неизвестные напали на несовершеннолетнюю девушку в переходе и ограбили ее. Злоумышленники нанесли подростку удары по лицу и отобрали у нее сумку Valentino стоимостью €1,5 тыс., пауэрбанк и наушники Apple.

