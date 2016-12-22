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США продадут Великобритании авиаракеты на $650 млн
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США продадут Великобритании авиаракеты на $650 млн
Политика, 01:27
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США продадут Великобритании авиаракеты на $650 млн
Пентагон уведомил конгресс США о намерении продать Великобритании крупную партию авиационных ракет. Планы по продаже Лондону ракет на сумму $650 млн уже одобрил Госдеп
Фото: Steve Helber / AP

Госдеп США одобрил контракт по продаже Великобритании ракет класса «воздух-воздух» на сумму $650 млн, с соответствующим запросом в пентагон обратился Лондон. Это следует из сообщения Агентства по сотрудничеству в сфере безопасности (Defense Security Cooperation Agency, DSCA), пишет Defence Blog.

Кроме того, ракет на $90 млн получит Дания, также обратившаяся к военному ведомству США.

Власти Великобритании обратились в США с просьбой о поставке порядка 200 ракет средней дальности AIM-120D. Кроме того, в сумму сделки вошло необходимое для них оборудование: контейнеры, запчасти, оборудование для систем вооружения и вспомогательное оборудование. Также Великобритания оплатит техническое обслуживание и обучение летного персонала.

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Политика

Ракеты AIM-120 AMRAAM были приняты на вооружение в 1991 году. Помимо Соединенных Штатов они стоят на вооружении ряда других стран-членов НАТО, в том числе Великобритании и Германии. Эти ракеты – основное вооружение для истребителей F-15. F-16, их модификаций, а также истребителя пятого поколения F-22.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Великобритания , ракеты
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