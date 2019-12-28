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Политика ,  
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Беспилотник США провел разведку у границ Крыма

Американский беспилотный летательный аппарат RQ-4B-40 Global Hawk провел у границ Крыма разведывательный полет. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Plane Radar в Twitter.

Согласно его данным, беспилотник вылетел с базы НАТО на итальянском острове Сицилия, а затем провел мониторинг вдоль линии разграничения в Донбассе. Впоследствии БПЛА провел разведку вдоль Черноморского побережья.

Это не первый случай разведки американского беспилотника в районе Крыма. Так, в конце сентября разведку у западных границ Крыма провели два самолета ВВС США. Один из беспилотников взлетел с полигона Суда-Бей (Греция), второй самолет поднялся в небо с авиабазы Сигонелла в Италии, откуда полетел в акваторию Черного моря. 

В ноябре у границ России разведывательный полет провели беспилотник ВВС США и военный самолет ВВС Великобритании.

Теги: беспилотник, разведка, Крым
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Два самолета ВВС США провели разведку у границ России на Черном море
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