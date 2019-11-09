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Беспилотник США и самолет ВСС Британии провели разведку у границ России

Беспилотник ВВС США и военный самолет ВВС Великобритании были замечены у российских границ. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Plane Radar в Twitter.

По данным сервиса, в 6:00 мск 8 ноября американский стратегический разведывательный беспилотный аппарат RQ-4B-40 Global Hawk с бортовым номером 11-2048 был запущен с авиабазы НАТО Сигонелла, расположенной на острове Сицилия. Дрон пересек воздушное пространство Румынии, после чего оказался в небе над Украиной. Беспилотник осуществил разведку вдоль линии разграничения в Донбассе. После дрон облетел район около берегов Крыма.

В 17:25 мск британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint с бортовым номером ZZ666 взлетел с полигона Милденхолл, после чего провел разведку вдоль границы Калининградской области.

Зарубежные летательные аппараты регулярно замечают у российских границ в районе Черного моря. 29 сентября Plane Radar сообщал, что в акватории Черного моря и у границ Крыма проводили разведку Lockheed ЕР-3Е и патрульный противолодочный Boeing P-8A Poseidon. Ранее, 23 сентября, американский стратегический разведывательный самолет RC-135V и патрульный P-8A Poseidon осуществили разведывательные полеты у российских границ на Балтике и Черном море.

Теги: беспилотник, разведка
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