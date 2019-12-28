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На Гавайях нашли тела шести погибших при крушении вертолета

Спасатели обнаружили тела шести человек, погибших при крушении вертолета на Гавайях. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на главу пожарной службы гавайского острова Кауаи Соломона Канохо.

Как заявили в полиции Кауаи, спасатели нашли обломки пропавшего вертолета в районе Кокеэ на западе острова. Канохо подтвердил, что на борту вертолета находились семь человек, шестеро найдены погибшими. Он добавил, что спасатели продолжат поисковые работы утром, 28 декабря, если позволят погодные условия.

Накануне береговая охрана США сообщила об исчезновении с радаров вертолета во время полета над побережьем Напали острова Кауаи на Гавайях. На его борту находились пилот и шесть пассажиров. Предположительно, двое из них — несовершеннолетние. 

6 декабря в американском штате Миннесота разбился вертолет Национальной гвардии США UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»), на борту которого находились три человека.

Теги: сша, Гавайи, вертолет
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