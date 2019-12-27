Вертолет с семью людьми на борту пропал на Гавайях

Вертолет с семью людьми на борту пропал на Гавайях

Вертолет, на борту которого находились семь человек, пропал во время полета над побережьем Напали острова Кауаи на Гавайях в четверг вечером. Об этом сообщает CNN со ссылкой на береговую охрану США.

По данным CNN, на борту находились пилот и шесть пассажиров, двое из которых, предположительно, — несовершеннолетние. Вертолет оснащен электронным локатором, однако никакие сигналы с него не поступали.

На поиски береговая охрана направила вертолет MH-65 Dolphin, катер и другие ресурсы. Офицер Роберт Кокс рассказал телеканалу о сложных погодных условиях в зоне поиска — низкой видимости и сильных ветрах.