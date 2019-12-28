Улицы в центре Москвы перекрыли для движения транспорта до 6 января

Улицы в центре Москвы перекрыли для движения транспорта до 6 января

Несколько участков улиц в Москве до 6 января стали пешеходными из-за проведения новогодних мероприятий в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество». Об этом сообщается на сайте московской мэрии.

Пешеходными стали участки улицы Моховой (от Воздвиженки до Тверской улицы); Тверской улицы (от Тверского бульвара до улицы Моховой); Театрального проезда (от улицы Охотный Ряд до Петровки); улицы Охотный Ряд (от Моховой до Театрального проезда).

Также автомобилисты не смогут проехать по Леонтьевскому, Газетному, Малому Гнездниковскому, Брюсову, Никитскому и Глинищевскому переулкам.

Отмечается, что 31 декабря с 08.00 до 23.00 пешеходными станут улица Ильинка, Большой Черкасский переулок и Малый Черкасский переулок.

Как ранее пояснили в столичной мэрии, в период с 31 декабря по 5 января границах единого пространства, где пройдут праздничные мероприятия, в центре Москвы будет действовать особый режим доступа. Граждане подвергнутся процедуре обязательного досмотра через контрольно-пропускные пункты с обязательным досмотром. К местам празднования не будут будут допущены лица в нетрезвом виде, а также граждане с оружием или предметами, которые могут быть использованы в таком качестве. Помимо этого будет запрещен пронос любых напитков и пиротехнических изделий.