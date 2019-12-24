В Новый год проезд на московском транспорте будет бесплатным

В Новый год проезд на московском транспорте будет бесплатным

В новогоднюю ночь в Москве проезд на наземном транспорте, метро и МЦК будет бесплатным. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

Проезд на общественном транспорте в Москве будет бесплатным с 20:00 31 декабря до 6:00 1 января. При этом открытые городские парковки с 1 по 8 января также будут бесплатными.

В начале декабря администрация Москвы сообщила, что в период с 02:00 мск 28 декабря по 22:00 6 января улицы Тверская, Моховая, Охотный Ряд, а также Театральный проезд перекроют и они будут доступны только для пешеходов. В мэрии отметили, что это связано с проведением фестиваля «Путешествие в Рождество».

К тому же проезд автотранспорта с 28 декабря по 6 января будет запрещен по Никитскому, Малому Гнездниковскому, Газетному, Леонтьевскому, Глинищевскому и Брюсову переулкам.