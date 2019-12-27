Глава МИД Украины заявил об отказе ФРГ в предоставлении военной помощи

Власти Германии отказали Украине в предоставлении военной помощи. Об этом сообщил в интервью порталу RND министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Мы благодарны за финансовую помощь Германии и политическую поддержку правительства. Но, к сожалению, наш запрос о военной помощи был отвергнут», — сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

При этом он не уточнил, когда власти Киева обращались с этим вопросом к Берлину. Министр выразил надежду, что немецкие власти пересмотрят свою позицию. Пристайко также отметил, что Берлин совместно с Евросоюзом много сделали для Украины, однако, по его словам, этого недостаточно.

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