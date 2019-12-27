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В А1 опровергли связь компании с розыском Батуриной

Компания А1, являющаяся инвестиционным подразделением «Альфа-групп» Михаила Фридмана, не имеет отношения к розыску президента компании Inteco Management, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. Об этом РБК сообщили в А1.

«А1 никакого отношения ни к какому постановлению о розыске Батуриной не имеет и в этом деле не участвует», — сказал РБК представитель компании.

Пресс-секретарь Елены Батуриной Геннадий Теребков ранее в беседе с РБК заявил, что постановление о розыске является «очередным этапом рейдерской атаки со стороны структур А1».

27 декабря мировой суд города Элиста объявил Батурину в розыск и обязал ее явиться по уголовному делу о клевете (ч. 1 ст. 128.1 УК). Дело было возбуждено после заявления Эренцена Манжеева. Он выступает финансовым управляющим по делу о банкротстве брата Батуриной Виктора.

Суд Калмыкии объявил в розыск самую богатую женщину России
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Адвокат Манжеева Дмитрий Савочкин сообщил, что между братом и сестрой идет судебное разбирательство в Австрии. Виктор Батурин пытается оспорить утверждение своей сестры о подделке им приложения к договору об урегулировании взаимных претензий, который был заключен в 2007 году.

Теребков сообщил, что Виктор Батурин был неоднократно осужден за мошенничество. Судебное постановление о розыске он назвал незаконным и заявил, что оно будет обжаловано.

Теги: Елена Батурина, А1, розыск, новости РБК
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Суд объявил Батурину в розыск по делу о клевете
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