В А1 опровергли связь компании с розыском Батуриной

Компания А1, являющаяся инвестиционным подразделением «Альфа-групп» Михаила Фридмана, не имеет отношения к розыску президента компании Inteco Management, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. Об этом РБК сообщили в А1.

«А1 никакого отношения ни к какому постановлению о розыске Батуриной не имеет и в этом деле не участвует», — сказал РБК представитель компании.

Пресс-секретарь Елены Батуриной Геннадий Теребков ранее в беседе с РБК заявил, что постановление о розыске является «очередным этапом рейдерской атаки со стороны структур А1».

27 декабря мировой суд города Элиста объявил Батурину в розыск и обязал ее явиться по уголовному делу о клевете (ч. 1 ст. 128.1 УК). Дело было возбуждено после заявления Эренцена Манжеева. Он выступает финансовым управляющим по делу о банкротстве брата Батуриной Виктора.