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Роспотребнадзор дал советы для встречи Нового года без вреда для здоровья

Во время новогодних каникул следует побольше гулять на свежем воздухе, а также воздержаться от чрезмерного употребления алкоголя, считают специалисты Роспотребнадзора. Рекомендации о том, как встретить Новый год без вреда для здоровья, опубликованы на сайте ведомства.

Эксперты также рекомендуют заранее продумать праздничную программу, чтобы застолье не стало единственным мероприятием вечера. Например, стоит устроить конкурсы, розыгрыши и подвижные игры. Праздничный ужин, по мнению специалистов, следует начать с нежирных белковых блюд, свежих овощей и зелени. А порции соленых и жирных продуктов стоит ограничить.

Роскачество дало советы по выбору гирлянд на Новый год
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В то же время нельзя допускать обезвоживания, предупреждают в Роспотребнадзоре. Это чувство легко можно спутать с голодом. Жажду советуют утолять водой, а также соками и морсами с небольшим количеством сахара.

В дни зимних каникул Роспотребнадзор также рекомендует помнить о гигиене: мыть руки, следить за чистотой поверхностей и посуды, которые используются для приготовления еды. Во время поездок на автомобиле эксперты ведомства предлагают не забывать о необходимости пристегиваться.

Также в ведомстве дали рекомендации на случай холодов. «Выбирайте многослойность, несколько слоев легкой одежды более эффективно сохраняют тепло по сравнению с одним теплым предметом верхней одежды», — отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее в Роскачестве дали советы по выбору колбасы на Новый год. По мнению доктора технических наук Анастасии Семеновой, колбаса «Докторская» должна стоить не менее 700 руб. за кг. В составе этого продукта не должны содержаться крахмал, клетчатка, растительные белки и мясо птицы.

Теги: Роспотребнадзор, Новый год
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