Роспотребнадзор дал советы для встречи Нового года без вреда для здоровья

Роспотребнадзор дал советы для встречи Нового года без вреда для здоровья

Во время новогодних каникул следует побольше гулять на свежем воздухе, а также воздержаться от чрезмерного употребления алкоголя, считают специалисты Роспотребнадзора. Рекомендации о том, как встретить Новый год без вреда для здоровья, опубликованы на сайте ведомства.

Эксперты также рекомендуют заранее продумать праздничную программу, чтобы застолье не стало единственным мероприятием вечера. Например, стоит устроить конкурсы, розыгрыши и подвижные игры. Праздничный ужин, по мнению специалистов, следует начать с нежирных белковых блюд, свежих овощей и зелени. А порции соленых и жирных продуктов стоит ограничить.

В то же время нельзя допускать обезвоживания, предупреждают в Роспотребнадзоре. Это чувство легко можно спутать с голодом. Жажду советуют утолять водой, а также соками и морсами с небольшим количеством сахара.

В дни зимних каникул Роспотребнадзор также рекомендует помнить о гигиене: мыть руки, следить за чистотой поверхностей и посуды, которые используются для приготовления еды. Во время поездок на автомобиле эксперты ведомства предлагают не забывать о необходимости пристегиваться.