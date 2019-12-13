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Роскачество дало советы по выбору гирлянд на Новый год

Эксперты назвали признаки потенциально небезопасных гирлянд и посоветовали, как выбрать качественные украшения. Об этом говорится в сообщении Роскачества, поступившем в РБК.

Специалисты отметили, что советские лампочные гирлянды перестают работать, если перегорает один элемент. Однако в современных светодиодных гирляндах выход из строя одной лампочки не сказывается на работе остальных.

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Существуют гирлянды для улицы и для помещений. Минус последних в том, что у них нет достаточной защиты от влаги. Из-за этого их нельзя использовать на улице.

В Роскачестве рассказали, что при покупке гирлянды нужно внимательно посмотреть целостность обмотки провода, особенно там, где он соединяется с вилкой и блоком питания. У изделия не должно быть резкого химического запаха, так как он свидетельствует о низком качестве ПВХ, из которого делали обмотку.

По данным экспертов, декоративные, фигурные вилки часто ломаются быстрее. Они должны быть изготовлены из качественного материала.

Роскачество сообщило, что у уличных гирлянд степень защиты от влаги и пыли указывается на упаковке с помощью букв IP и двух цифр, первая из которых касается пыли, а вторая влажности. Степень защиты IP65 позволяет использовать гирлянду круглый год при любых погодных условиях, IP20 — внутри помещения, а IP44 подойдет для украшения улицы под навесом, без прямого контакта с осадками.

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Помимо этого в Роскачестве добавили, что вся информация на упаковке из-под гирлянды должна быть на русском языке. Если она наклеена сверху, а под ней информация на азиатских языках — это может значить, что товар привезен в Россию неофициально.

Эксперты отметили, что маркировка в виде букв ЕАС говорит о безопасности продукции. У продавца также можно запросить сертификат о соответствии. Гирлянды должны соответствовать требованиям ТР ТС №004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Их также можно попросить подключить к сети.

Оптимальная длина провода гирлянды для помещения составляет 1,5 м, а для улицы — от 10 м.

Теги: Новый год, Роскачество
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