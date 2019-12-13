Роскачество дало советы по выбору гирлянд на Новый год

Эксперты назвали признаки потенциально небезопасных гирлянд и посоветовали, как выбрать качественные украшения. Об этом говорится в сообщении Роскачества, поступившем в РБК.

Специалисты отметили, что советские лампочные гирлянды перестают работать, если перегорает один элемент. Однако в современных светодиодных гирляндах выход из строя одной лампочки не сказывается на работе остальных.

Существуют гирлянды для улицы и для помещений. Минус последних в том, что у них нет достаточной защиты от влаги. Из-за этого их нельзя использовать на улице.

В Роскачестве рассказали, что при покупке гирлянды нужно внимательно посмотреть целостность обмотки провода, особенно там, где он соединяется с вилкой и блоком питания. У изделия не должно быть резкого химического запаха, так как он свидетельствует о низком качестве ПВХ, из которого делали обмотку.