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Основатель Uniqlo уйдет из совета директоров SoftBank

Основатель и генеральный директор японского холдинга Fast Retailing, владеющего сетью магазинов одежды Uniqlo, Тадаши Янаи покинет в конце этого месяца совет директоров SoftBank, в который он входил с 18 лет, сообщает пресс-служба SoftBank.

По данным Reuters, миллиардер хочет сосредоточиться на расширении собственного бизнеса. Янаи уходит в то время, когда SoftBank борется с последствиями неудачной попытки коворкинговой сети WeWork провести IPO, сообщает агентство. В сентябре материнская компания WeWork (We Company) отложила первичное размещение акций из-за обеспокоенности инвесторов по поводу ее корпоративного управления и реальной стоимости: если в январе 2019 года инвесторы оценили WeWork в $47 млрд, то в ходе подготовки к листингу компании пришлось снизить оценку до $15–20 млрд.

Янаи — самый богатый житель Японии по версии Forbes. Состояние его семьи оценивается в $24,9 млрд. Второе место в этом рейтинге занял глава SoftBank Масайоси Сон с $24 млрд.

Теги: Uniqlo, SoftBank
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