Forbes назвал богатейшим жителем Японии основателя Uniqlo

Тадаси Янаи (Фото: Vincent Yu / AP)

В новейшем списке богатейших японцев первое место занял Тадаси Янаи. Состояние его семьи оценивается в $24,9 млрд. Создатель Uniqlo возглавил рейтинг журнала Forbes впервые с 2016 г., прибавив к своему состоянию за последние 12 месяцев $5,6 млрд.

На втором месте оказался глава Softbank Масайоси Сон ($24 млрд). Росту благосостояния финансиста способствовали сделки с инвестиционными фондами из ОАЭ и Саудовской Аравии, а также с Apple и Oracle.

На третье месте в рейтинге Forbes владелец компании Keyence Такемицу Такидзаки ($18,6 млрд). Фирма, производящая сенсоры получила значительные заказы из Китая, где приборы используются на крупных предприятиях с использованием робототехники.

Forbes отмечает, что за последний год 31 из 50 участников японского списка потеряли часть своего состояния. Если в прошлом году совокупный капитал японских миллиардеров составлял $186 млрд, то в этом году этот показатель снизился до $178 млрд.