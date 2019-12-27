Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияРэп как литература
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 62,03 (+0,26) Quote, 12:56
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 69,03 (+0,53) Quote, 12:56
Основатель Uniqlo уйдет из совета директоров SoftBank Бизнес, 20:10 Топ-11 крупных утечек данных за девять лет РБК и Microsoft, 20:04 Новак заявил о запуске «Северного потока-2» до конца 2020 года Экономика, 19:58 На оранжевой ветке московского метро произошел сбой Общество, 19:54 «Газпром» выплатил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд Бизнес, 19:41 Как купить машину у продавца из другого региона без риска. Карточки РБК и Сбербанк, 19:30 Не говори мне ничего. Новогоднее видео «РБК Стиль» Стиль, 19:27 ДОМ.РФ выделит 17 млрд руб. на решение проблем дольщиков Общество, 19:22 Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности страны Общество, 19:16 Фигуристка Косторная превзошла мировой рекорд на чемпионате России Спорт, 19:10 Представитель Батуриной связал объявление ее в розыск с А1 Фридмана Общество, 19:08 Абрамович консолидировал 25,1% «Трансконтейнера» Бизнес, 19:05 Путин обсудил с президентом Египта возобновление авиасообщения Политика, 19:00 Впечатления и новый опыт: 10 нескучных подарков к Новому году РБК и OPPO, 18:58
Общество ,  
0 
ДОМ.РФ выделит 17 млрд руб. на решение проблем дольщиков

Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства права ДОМ.РФ одобрил выделение более 17 млрд руб. на восстановление прав 8 тыс. обманутых дольщиков. Об этом говорится в сообщении фонда, поступившем в РБК.

Уточняется, что фонд признал целесообразным завершить строительство 31 жилого дома в десяти регионах, на что потребуется 5,9 млрд руб. Среди них, в частности, жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) «Доватора, 46» в Челябинской, «Московская, 30А» в Тамбовской, «Оптимист-2018» в Саратовской и «Город детства» в Ленинградской областях, а также дома застройщиков «СК Фаворит» (Тульская область), «Фирма Свей» и «Фон» в Татарстане и других регионах. После достройки жилье получат более 4,4 тыс. дольщиков.

Застройщики заявили Мутко о «потребительском терроризме» дольщиков
Бизнес

Кроме того, по 92 домам в девяти регионах набсовет принял решение выплатить компенсации 3,6 тыс. дольщикам, на эти цели выделят еще 5,2 млрд руб. Деньги выплатят по недостроенным домам застройщиков-банкротов, среди которых — «Техномикс» в Брянской области, ЖК «Дом Романовых» в Краснодарском крае, «ГК Базис» в Самаре, ЖСК «Капитель-2002» и «Строительные системы» в Саратове и др. 

Ранее глава Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Олег Говорун заявил, что на достройку жилья для всех обманутых дольщиков нужно будет дополнительно выделить около 500 млрд руб. Сейчас у фонда есть 65 млрд руб., за счет которых в 2020 году планируется «восстановить права» около 40 тыс. человек. По словам Говоруна, всего на сегодняшний день в России около 200 тыс. обманутых дольщиков.

Теги: обманутые дольщики
Материалы по теме
Расходы на достройку жилья для обманутых дольщиков оценили в ₽500 млрд
Общество
Медведев сменил главу Фонда защиты прав дольщиков
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter