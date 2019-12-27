ДОМ.РФ выделит 17 млрд руб. на решение проблем дольщиков

Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства права ДОМ.РФ одобрил выделение более 17 млрд руб. на восстановление прав 8 тыс. обманутых дольщиков. Об этом говорится в сообщении фонда, поступившем в РБК.

Уточняется, что фонд признал целесообразным завершить строительство 31 жилого дома в десяти регионах, на что потребуется 5,9 млрд руб. Среди них, в частности, жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) «Доватора, 46» в Челябинской, «Московская, 30А» в Тамбовской, «Оптимист-2018» в Саратовской и «Город детства» в Ленинградской областях, а также дома застройщиков «СК Фаворит» (Тульская область), «Фирма Свей» и «Фон» в Татарстане и других регионах. После достройки жилье получат более 4,4 тыс. дольщиков.

Кроме того, по 92 домам в девяти регионах набсовет принял решение выплатить компенсации 3,6 тыс. дольщикам, на эти цели выделят еще 5,2 млрд руб. Деньги выплатят по недостроенным домам застройщиков-банкротов, среди которых — «Техномикс» в Брянской области, ЖК «Дом Романовых» в Краснодарском крае, «ГК Базис» в Самаре, ЖСК «Капитель-2002» и «Строительные системы» в Саратове и др.

Ранее глава Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Олег Говорун заявил, что на достройку жилья для всех обманутых дольщиков нужно будет дополнительно выделить около 500 млрд руб. Сейчас у фонда есть 65 млрд руб., за счет которых в 2020 году планируется «восстановить права» около 40 тыс. человек. По словам Говоруна, всего на сегодняшний день в России около 200 тыс. обманутых дольщиков.