Россия и Катар подписали соглашение об отмене виз

Россия и Катар подписали правительственное соглашение об отмене визового режима. Об этом сообщает российский МИД в Twitter.

Подписание документа прошло 27 декабря в здании российского МИДа. Подписи на документе поставили замминистра иностранных дел Михаил Богданов и генеральный секретарь МИД Катара Ахмед Аль-Хаммади.

Как следует из текста подписанного ранее премьер-министром Дмитрием Медведевым документа, легально находиться на территории Катара без визы россияне смогут 90 дней.

С 25 июля жители России могут въезжать без визы на Мальдивы на срок до 90 дней. Соглашение о новом безвизовом режиме было подписано за месяц до этого. Ранее россияне могли находиться на территории Мальдив не более месяца.