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Biogen $270 (+11,2%) прогноз Wells Fargo Securities к 20.03.20
Dow Jones $27 740,53 (+1,43%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.21
Starbucks $95 (+6,06%) прогноз Oppenheimer к 10.07.20
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Россияне смогут приезжать на Мальдивы без виз на 90 дней

С 25 июля в силу вступает соглашение между Россией и Мальдивской Республикой об отмене взаимных визовых требований. Соглашение было подписано месяц назад.

Согласно договору, россияне смогут посещать Мальдивы по заграничному паспорту без визы в течение 90 дней. Аналогичные правила действуют для граждан Мальдив, въезжающих в Россию. Раньше россияне могли находиться в Мальдивской Республике без визы в течение месяца.

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Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда своих граждан

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр МИД Мальдивской Республики подписали соглашение 25 июня. Оно вступает в силу спустя 30 дней с момента подписания.

Согласно исследованию консалтинговой компании Henley&Partners, в 2019 году безвизовый режим для граждан России предоставляют 116 стран мира. В 2009 россияне без виз могли посещать лишь 60 стран.

Теги: Мальдивы, безвизовый режим
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