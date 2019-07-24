Россияне смогут приезжать на Мальдивы без виз на 90 дней

Россияне смогут приезжать на Мальдивы без виз на 90 дней

С 25 июля в силу вступает соглашение между Россией и Мальдивской Республикой об отмене взаимных визовых требований. Соглашение было подписано месяц назад.

Согласно договору, россияне смогут посещать Мальдивы по заграничному паспорту без визы в течение 90 дней. Аналогичные правила действуют для граждан Мальдив, въезжающих в Россию. Раньше россияне могли находиться в Мальдивской Республике без визы в течение месяца.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр МИД Мальдивской Республики подписали соглашение 25 июня. Оно вступает в силу спустя 30 дней с момента подписания.

Согласно исследованию консалтинговой компании Henley&Partners, в 2019 году безвизовый режим для граждан России предоставляют 116 стран мира. В 2009 россияне без виз могли посещать лишь 60 стран.