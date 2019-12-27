В Кремле сообщили о проработке визита Путина в Палестину в январе

Визит Владимира Путина в Палестину 23 января 2020 года находится в стадии проработки. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил ТАСС.
«Такой визит прорабатывается», — ответил Песков на соответствующий вопрос.
До этого посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что во время визита в Вифлеем российский лидер планирует встретиться с президентом Палестины Махмудом Аббасом. По его словам, во время переговоров главы государств будут обсуждать двусторонние отношения и другие вопросы.
Ранее Аббас принял приглашение Путина посетить Москву во время празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на 9 мая.
В январе 2020 года Владимир Путин должен с официальным визитом прибыть в Израиль. Там он примет участие в Дне памяти жертв холокоста и
мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения узников «Освенцима».