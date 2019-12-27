В Кремле объяснили траты Москвы на празднование Нового года

В Кремле объяснили траты Москвы на празднование Нового года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о тратах Москвы на празднование Нового года и украшения, заявил, что столица пропорционально очень много зарабатывает. Об этом он сказал журналистам, передает корреспондент РБК.

Он отметил, что Москва увеличила доходы, несмотря на уход из столицы таких крупных налогоплательщиков, как «Газпром», «Газпром нефть» и других. «В пропорции этот субъект России очень много зарабатывает, субъект действительно богатый», — сказал он.

По его словам, доходы столицы высокие, так как проводится политика по развитию экономики, малого и среднего бизнеса, а также инфраструктуры.

Ранее РБК писал, что московские власти потратят на празднование Нового года в столице 1,75 млрд руб. Из них 824,9 млн руб. пойдут на зимние катки, 561,5 млн руб. — на оформление и новогодние елки, а еще 304,1 млн руб. — на ярмарки, концерты и народные гуляния.