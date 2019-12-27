Трамп пошутил после удаления сцены с его участием из «Один дома 2»

Трамп пошутил после удаления сцены с его участием из «Один дома 2»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал удаление сцены с его участием в фильме «Один дома 2». Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Фильм никогда не будет прежним! (просто шучу)», — сказал он.

Трамп сыграл в картине эпизодическую роль. В ней он помог главному герою Кевину, которого исполнил Маколей Калкин, найти дорогу в холл гостиницы. Лента вышла в 1992 году. Американский лидер отмечал, что для него было честью сняться в этом фильме.

Однако в конце декабря канадский телеканал CBC показал фильм «Один дома 2» без сцены с Трампом. В телекомпании заявили, что версию картины отредактировали, так как не хватало эфирного времени.