Трамп назвал честью появление в фильме «Один дома–2»

Президент США Дональд Трамп назвал честью участие в фильме «Один дома–2». Ответ американского лидера на вопрос о любимом фильме новогодних каникул во время видеосвязи с военнослужащими транслировал телеканал C-Span.

«Это хороший фильм, и я был, мягко говоря, помоложе. И для меня было честью сделать это», — сказал он. Трамп отметил, что многие дети чаще замечают его не по телевизору, а именно в фильме, особенно в дни Рождества.

В фильме 1992 «Один дома–2» Трамп сыграл эпизодическую роль, в которой помог главному герою — мальчику Кевину — найти дорогу в холл гостиницы.

Согласно данным портала «Кинопоиск», Трамп сыграл эпизодические роли в многочисленных фильмах и сериалах, наиболее известными из которых являются «Маленькие негодяи», «Студия 54» и «Любовь с уведомлением».