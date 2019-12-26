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Канадский телеканал убрал сцену с Трампом из «Один дома 2»

Сцена из фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» 1992 года выпуска с участием бизнесмена и нынешнего президента США Дональда Трампа была вырезана из версии картины, которую показал в эфире канадский телеканал CBC. Внимание на это обратил портал Comicbook.

Пропажу камео Трампа из фильма также заметили пользователи соцсетей, которые предположили, что этот шаг канадского CBC был политически мотивированным. «Редактирование эпизода с участием Трампа в «Один дома 2». Что это за спонсируемый государством бред?» — написал один из пользователей Twitter, Jameseast. «Добро пожаловать в СМИ, контролируемые либеральным правительством», — заявил другой пользователь, The Conservative Humorist.

В самой телекомпании CBC изданию заявили, что показанная на канале версия фильма «Один дома 2» были отредактирована из-за недостатка эфирного времени. Накануне, 25 декабря, Трамп назвал честью участие в фильме «Один дома 2». «Это хороший фильм, и я был, мягко говоря, помоложе. И для меня было честью сделать это», — сказал американский лидер.

Фильм «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» вышел на экраны в 1992 году. Трамп появляется в сцене в отеле, где главный герой Кевин, роль которого исполнил Маколей Калкин, спрашивает у него, как пройти в лобби.

Теги: Дональд Трамп, Канада, фильм
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Трамп назвал честью появление в фильме «Один дома 2»
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