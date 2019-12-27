Летевший из Багдада в Минск лайнер по техническим причинам сел в Ростове

Летевший из Багдада в Минск лайнер по техническим причинам сел в Ростове

Самолет, следовавший из Багдада в Минск, сел в аэропорту Ростова-на-Дону по техническим причинам, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя аэропорта.

Рейс выполняла авиакомпания IraqiAirways, борт сел на запасном аэродроме, сказали в аэропорту.

По данным источника ТАСС, у самолета отказал автопилот. Об этом также сообщил источник «РИА Новости».

РБК направил запрос в авиакомпанию IraqiAirways.