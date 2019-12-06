Летевший из Москвы в Ереван лайнер вынужденно сел в Ростове-на-Дону

Летевший из Москвы в Ереван лайнер вынужденно сел в Ростове-на-Дону

Самолет А-321 авиакомпании NordWind, выполнявший рейс из Москвы в Ереван, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. Об этом сообщается в Facebook Комитета гражданской авиации Армении.

Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров воздушного судна, уточняется в тексте.

1 декабря на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот», летевшего из Москвы в Сочи, стало плохо 55-летней женщине. Командир судна принял решение совершить посадку в аэропорту Ростова-на-Дону, где пассажирке с признаками инсульта была оказана медицинская помощь.