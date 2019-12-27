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Сенаторы из Крыма ответили мэру Херсона в споре о русском Причерноморье

Украинские чиновники «абсолютно не уважают свою историю», а пытаясь острить, постоянно говорят глупости, заявил РБК сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя слова мэра Херсона Владимира Николаенко, поспорившего с президентом России Владимиром Путиным о статусе Причерноморья.

В ходе своей ежегодной пресс-конференции Путин заявил, что во времена СССР под контроль Киева были переданы исконно русские территории, не имевшие никакого отношения к Украине. К их числу президент отнес Причерноморье, отметив, что эти территории были переданы с формулировкой «для повышения процентного соотношения пролетариата». В ответ мэр Херсона назвал исконно русскими территориями только «болота под Москвой», заявив, что к «прекрасному и далекому от московских болот» Причерноморью Россия отношения не имеет.

Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье
Политика

«Пусть они зададутся вопросом, кто Херсон построил. Это же во времена после принятия Крыма в состав России указом Екатерины II от 1783 года. Тогда как раз все эти земли вместе с Крымом были приняты в состав России. Херсон и другие города Потемкин, армия наша строила российская. Освоение юга современной Украины осуществлено благодаря усилиям Потемкина и Екатерины — это 100%. Наши предки все это создавали, а эти все разрушают», — прокомментировал слова Николаенко Цеков.

Сенатор напомнил, что до подписания Екатериной II указа земли, на которых располагается Херсон, относились к Крымскому ханству, а не к Украине.

«Самое главное, о чем мэр Херсона просто не имеет права забывать, состязаясь в знании истории с президентом Российской Федерации, он просто обязан не забывать милость государыни Екатерины Великой, под управлением которой в том числе пребывали его предки», — сказала РБК сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

Она также напомнила, что дата подписания указа Екатериной II — 19 апреля 1783 года — включена в перечень памятных дат России. «Это дань нашей признательности величайшей российской императрице», — добавила Ковитиди.

Теги: Крым, Херсон, Владимир Путин, новости РБК
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