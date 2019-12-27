Сенаторы из Крыма ответили мэру Херсона в споре о русском Причерноморье

Украинские чиновники «абсолютно не уважают свою историю», а пытаясь острить, постоянно говорят глупости, заявил РБК сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя слова мэра Херсона Владимира Николаенко, поспорившего с президентом России Владимиром Путиным о статусе Причерноморья.

В ходе своей ежегодной пресс-конференции Путин заявил, что во времена СССР под контроль Киева были переданы исконно русские территории, не имевшие никакого отношения к Украине. К их числу президент отнес Причерноморье, отметив, что эти территории были переданы с формулировкой «для повышения процентного соотношения пролетариата». В ответ мэр Херсона назвал исконно русскими территориями только «болота под Москвой», заявив, что к «прекрасному и далекому от московских болот» Причерноморью Россия отношения не имеет.

«Пусть они зададутся вопросом, кто Херсон построил. Это же во времена после принятия Крыма в состав России указом Екатерины II от 1783 года. Тогда как раз все эти земли вместе с Крымом были приняты в состав России. Херсон и другие города Потемкин, армия наша строила российская. Освоение юга современной Украины осуществлено благодаря усилиям Потемкина и Екатерины — это 100%. Наши предки все это создавали, а эти все разрушают», — прокомментировал слова Николаенко Цеков.

Сенатор напомнил, что до подписания Екатериной II указа земли, на которых располагается Херсон, относились к Крымскому ханству, а не к Украине.