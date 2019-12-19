Путин насчитал у России 2 тыс. болевых точек

По мнению главы государства, такие точки появились из-за того, что при создании СССР не учитывалась геополитическая ситуация

Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

В России сохраняются «болевые точки», образованные из-за принятого во времена СССР решения привязать определенные этносы к конкретным территориям, заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».

«Даже территории нарезаны были так, что они не всегда соответствовали традиционным местам проживания тех или иных народов. Поэтому сразу возникли болевые точки, они и сейчас еще между республиками бывшего Советского Союза имеют место быть и даже внутри Российский Федерации. Две тысячи таких точек, стоит только отпустить на секунду — мало не покажется», — сказал Путин.

Путин напомнил, что по решению Владимира Ленина этносы получили право выхода из состава СССР и такую формулу в итоге принял Иосиф Сталин. По его словам, в ходе создания СССР «исконно русские территории», не имевшие отношения у Украине, были переданы Киеву с формулировкой «для повышения процентного соотношения пролетариата».

По его словам, советские вожди связали будущее страны со своей партией, а когда эта партия «затрещала, за ней начала сыпаться страна». При создании СССР не учитывалась геополитическая составляющая, заявил президент.