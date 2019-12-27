Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье

Мэр Херсона считает, что исконно русские земли это исключительно «болота под Москвой». Так он ответил на слова Путина о том, что Причерноморье передали Украине во времена СССР для повышения процентного соотношения пролетариата

Владимир Николаенко (Фото: сайт мэрии Херсона)

Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.

«Я считаю, что на такие заявления нужно реагировать. Мы два десятилетия закрывали глаза на то, что они (власти России. — РБК) называли Крым российским, и зря», — приводит слова Николаенко пресс-служба мэрии Херсона.

«Мне кажется, мы должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные российские территории — это болота под Москвой», — заявил мэр. По его словам, всеми остальными территориями Москва завладела благодаря «жестокости и коварству», нарушая договоренности, создавая внутренние кризисы в соседних государствах и используя их слабости.

Николаенко добавил, что ему трудно представить, как Путин мог решить, что Россия имеет отношение к «столь прекрасному и далекому от московских болот» Причерноморью.