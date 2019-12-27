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Путин выразил соболезнования Токаеву после крушения самолета в Алма-Ате

Президент России Владимир Путин направил лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением пассажирского самолета в Алма-Ате. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких», — написал глава государства. Он добавил, что в Москве надеются на скорейшее выздоровление пострадавших.

Крушение пассажирского самолета в Казахстане. Главное
Общество

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air разбился после вылета из аэропорта Алма-Аты: он потерял высоту и упал в жилом секторе, врезавшись в здание.  Борт следовал в столицу Нур-Султан. Авиакомпания после ЧП приостановила деятельность до выяснения обстоятельств произошедшего. 

На боту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. Спасатели сообщили о 14 погибших, однако позднее еще один человек умер в больнице. При этом позднее МВД республики распространило данные, согласно которым жертвами стали 12 человек, передает zakon.kz. Аэропорт сообщил, что медицинская помощь оказывается 60 людям. 

Президент Казахстана в связи с авиакатастрофой объявил 28 декабря днем траура.

Теги: соболезнования, Владимир Путин, Казахстан, авиакатастрофа
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