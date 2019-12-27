Путин выразил соболезнования Токаеву после крушения самолета в Алма-Ате

Президент России Владимир Путин направил лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением пассажирского самолета в Алма-Ате. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких», — написал глава государства. Он добавил, что в Москве надеются на скорейшее выздоровление пострадавших.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air разбился после вылета из аэропорта Алма-Аты: он потерял высоту и упал в жилом секторе, врезавшись в здание. Борт следовал в столицу Нур-Султан. Авиакомпания после ЧП приостановила деятельность до выяснения обстоятельств произошедшего.

На боту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. Спасатели сообщили о 14 погибших, однако позднее еще один человек умер в больнице. При этом позднее МВД республики распространило данные, согласно которым жертвами стали 12 человек, передает zakon.kz. Аэропорт сообщил, что медицинская помощь оказывается 60 людям.